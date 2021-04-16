Клиентам Госслужбы занятости теперь можно предъявлять е-документы через "Дию"
Клиенты Государственной службы занятости теперь могут использовать цифровые документы, которые есть в мобильном приложении "Дия". Нововведение начало работать с 15 апреля.
Документы можно использовать для регистрации в службе занятости и во время последующих визитов к центру.
Так, во время визита необходимо сообщить специалисту о том, что вы используете электронный вариант документов.
"Это удобно и быстро. Далее работаем над созданием лучших условий для наших клиентов", - отмечают в Госслужбе занятости.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении "Дия" новой услуги для украинских предпринимателей.
Напомним, в конце марта в Украине приравняли электронные паспорта к обычным. Электронными документами можно пользоваться с помощью "Дии".