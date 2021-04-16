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Клиентам Госслужбы занятости теперь можно предъявлять е-документы через "Дию"

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 17:17
Клиентам Госслужбы занятости теперь можно предъявлять е-документы через "Дию" Фото: в Госслужбе занятости можно предъявлять документы через "Дию" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Клиенты Государственной службы занятости теперь могут использовать цифровые документы, которые есть в мобильном приложении "Дия". Нововведение начало работать с 15 апреля.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы занятости.

Документы можно использовать для регистрации в службе занятости и во время последующих визитов к центру.

Так, во время визита необходимо сообщить специалисту о том, что вы используете электронный вариант документов.

"Это удобно и быстро. Далее работаем над созданием лучших условий для наших клиентов", - отмечают в Госслужбе занятости.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении "Дия" новой услуги для украинских предпринимателей.

Напомним, в конце марта в Украине приравняли электронные паспорта к обычным. Электронными документами можно пользоваться с помощью "Дии".

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