Клієнтам Держслужби зайнятості тепер можна пред'являти е-документи через "Дію"
Клієнти Державної служби зайнятості тепер можуть використовувати цифрові документи, які є в мобільному застосунку "Дія". Нововведення почало працювати з 15 квітня.
Документи можна використовувати для реєстрації в службі зайнятості та під час подальших візитів до центру.
Так, під час візиту необхідно повідомити фахівця про те, що ви використовуєте електронний варіант документів.
"Це зручно і швидко. Далі працюємо над створенням найкращих умов для наших клієнтів", - наголошують в Держслужбі зайнятості.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу на порталі та в застосунку "Дія" нової послуги для українських підприємців.
Нагадаємо, наприкінці березня в Україні прирівняли електронні паспорти до звичайних. Електронними документами можна користуватися за допомогою "Дія".