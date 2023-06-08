Кличко звільнив чиновника КМДА, який ходив до ресторану під час комендантської години

Мер Києва Віталій Кличко звільнив чиновника Київської міської державної адміністрації. Той відвідував ресторан під час комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову в Telegram .
"Заяву (на звільнення - ред.) Олександра Никоряка підписав", - зазначив Кличко.
Фото: заява на звільнення Никоряка та відповідне розпорядження (t.me/vitaliy_klitschko)
Він прикріпив фото заяви, яку написав чиновник. Також Кличко оприлюднив розпорядження щодо звільнення Никоряка.
Никоряк займав посаду директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА.
Нагадаємо, раніше журналісти видання "Українська правда" з'ясували, що Никоряк відвідував ресторан у Києві під час комендантської години.
До таких закладів столиці вночі приходив не лише чиновник, а й забудовники та правоохоронці.
Зазначимо, що зараз комендантська година у столиці діє щодня з 00:00 до 05:00. Її запровадили через повномасштабне вторгнення до нашої країни російських окупантів.
Згідно з правилами, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці або в громадських місцях та пересуватися пішки або на будь-якому виді транспорту.
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