Кличко уволил чиновника КГГА, который ходил в ресторан во время комендантского часа

Мэр Киева Виталий Кличко уволил чиновника Киевской городской государственной администрации. Тот посещал ресторан во время комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу в Telegram.
"Заявление (на увольнение - ред.) Александра Никоряка подписал", - отметил Кличко.
Фото: заявление на увольнение Никоряка и соответствующее распоряжение (t.me/vitaliy_klitschko)
Он прикрепил фото заявления, которое написал чиновник. Также Кличко обнародовал распоряжение об увольнении Никоряка.
Никоряк занимал должность директора департамента охраны культурного наследия КГГА.
Напомним, ранее журналисты издания "Украинская правда" выяснили, что Никоряк посещал ресторан в Киеве во время комендантского часа.
В такие заведения столицы ночью приходил не только чиновник, но и застройщики, а также правоохранители.
Отметим, что сейчас комендантский час в столице действует ежедневно с 00:00 до 05:00. Его ввели из-за полномасштабного вторжения в нашу страну российских оккупантов.
Согласно правилам, во время комендантского часа запрещено находится на улице или в общественных местах и передвигаться пешком или на любом виде транспорта.
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