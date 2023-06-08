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Кличко уволил чиновника КГГА, который ходил в ресторан во время комендантского часа

Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Мэр Киева Виталий Кличко уволил чиновника Киевской городской государственной администрации. Тот посещал ресторан во время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу в Telegram.

"Заявление (на увольнение - ред.) Александра Никоряка подписал", - отметил Кличко.

Фото: заявление на увольнение Никоряка и соответствующее распоряжение (t.me/vitaliy_klitschko)

Он прикрепил фото заявления, которое написал чиновник. Также Кличко обнародовал распоряжение об увольнении Никоряка.

Никоряк занимал должность директора департамента охраны культурного наследия КГГА.

Скандал с Никоряком

Напомним, ранее журналисты издания "Украинская правда" выяснили, что Никоряк посещал ресторан в Киеве во время комендантского часа.

В такие заведения столицы ночью приходил не только чиновник, но и застройщики, а также правоохранители.

Отметим, что сейчас комендантский час в столице действует ежедневно с 00:00 до 05:00. Его ввели из-за полномасштабного вторжения в нашу страну российских оккупантов.

Согласно правилам, во время комендантского часа запрещено находится на улице или в общественных местах и передвигаться пешком или на любом виде транспорта.

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КГГАВиталий КличкоКомендантский час