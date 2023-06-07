Кличко відреагував на скандал з чиновником КМДА. Ходив в ресторан під час комендантської години

Посадовець КМДА, якого бачили на виході з ресторану під час комендантської години у Києві, звільнять. Таке рішення прийняв мер столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву", - розповів він.

За словами Кличка, а порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність.

Також мер звернувся до поліції, щоб притягнути до відповідальності керівників розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину.

Комендантська година у Києві

Комендантська година у Києві діє з 00:00 до 05:00 у зв'язку із запровадженим військовим станом через вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. В цей час заборонено:

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

пересуватися пішки або на будь-якому виді транспорту.

Для того, щоб ці заборони не діяли, потрібна спецперепустка. За дотриманням цього обмеження слідкує поліція. Виходити на вулицю у вказаний час можна тільки у разі повітряної тривоги, коли потрібно дістатися найближчого укриття.