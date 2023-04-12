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Кличко звернувся до світової спільноти щодо страти росіянами українського воїна

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Середа 12 квітня 2023 15:19
Кличко звернувся до світової спільноти щодо страти росіянами українського воїна Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Жорстоке відео страти окупантами українського військового показує справжнє "обличчя" російського агресора. Світ має відреагувати на це адекватно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що варварство має бути покарано.

"Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати! Українці не пробачать жодної смерті, жодної жертви. Ми не пробачимо тих страждань і тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю Росія… Вічна пам‘ять і слава полеглим українським героям", - наголосив Кличко.

Страта українського військового

Нагадаємо, вчора, 11 квітня мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Росіяни відрізали голову військовому, зафільмували це на камеру та опублікували в мережі.

Зазначимо, що СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського полоненого.

Тим часом в Міноборони закликали українців закликають не висувати свої припущення щодо того, кого могли вбити окупанти та наголосили, що компетентні органи встановлюють особу українського військового.

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