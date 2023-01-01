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Кличко зустрів Новий рік разом із захисниками у Бахмуті

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Неділя 01 січня 2023 20:21
Кличко зустрів Новий рік разом із захисниками у Бахмуті Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко приїхав у Бахмут на запрошення військових і зустрічав Новий рік разом з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Telegram.

"Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та у свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти в свята близьких, від яких вони далеко. Але - незламні і рішучі. Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням. Та подарувати невеличку культурну програму для підтримки бойового духу", - повідомив Віталій Кличко.

Також Кличко розповів про військових, з якими святкував Новий рік.

"Четверта бригада Національної гвардії України, батальйон "Свобода". Бахмут. Хлопці, які боронять нашу неньку Україну кожного дня, захищаючі нашу територіальну цілісність, незалежність і мир кожного з українців. І зроблять все для того, щоб наступний рік, 2023-й, був роком миру. Щоб кожен, хто прийшов зі зброєю, покинув нашу територію вперед ногами", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР пояснював, чому окупанти так прагнуть захопити Бахмут.

Тим часом у Генштабі повідомляли, що ЗСУ кожен день відбивають до 20 атак загарбників на Бахмутському напрямку.

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Віталий Кличко Бахмут
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