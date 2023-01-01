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Кличко встретил Новый год вместе с защитниками в Бахмуте

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Воскресенье 01 января 2023 20:21
Кличко встретил Новый год вместе с защитниками в Бахмуте Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Бахмут по приглашению военных и встречал Новый год вместе с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"Наши воины защищают украинцев днем и ночью, в будни и по праздникам, в дождь и снег. И встречают Новый год в боевых условиях. Уставшие, с желанием выспаться, обнять в праздники близких, от которых они далеко. Но - несокрушимые и решительные. Бойцы пригласили меня встретить Новый год с ними. Так что поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь снаряжением. И подарить небольшую культурную программу для поддержания боевого духа", - сообщил Виталий Кличко.

Также Кличко рассказал о военных, с которыми праздновал Новый год.

"Четвертая бригада Национальной гвардии Украины, батальон "Свобода". Бахмут. Ребята, которые защищают нашу Украину каждый день, отстаивая нашу территориальную целостность, независимость и мир каждого из украинцев. И сделают все для того, чтобы следующий год, 2023 год, был годом мира. Чтобы каждый, кто пришел с оружием, покинул нашу территорию вперед ногами", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее руководитель ГУР объяснял, почему кафиры так стремятся захватить Бахмут.

Между тем, в Генштабе сообщали, что ВСУ каждый день отбивают до 20 атак захватчиков на Бахмутском направлении.

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Виталий Кличко Бахмут
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