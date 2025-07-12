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Кличко заявив про наростання тоталітарних тенденцій в Україні

Субота 12 липня 2025 23:03
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Кличко заявив про наростання тоталітарних тенденцій в Україні Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

В Україні наростають тоталітарні тенденції, а правоохоронна система використовується для придушення інакодумства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Кримінальні справи, обшуки, затримання, арешти - все це відбувається під прикриттям воєнного стану, війни. Ця пекельна машина набирає обертів. І тоталітаризмом тхне, насправді, все сильніше", - написав Кличко.

Мер наголосив, що йдеться про зведення політичних рахунків з політичними опонентами, представниками місцевого самоврядування, критично налаштованими експертами, журналістами та активістами.

"В умовах, коли ключовий виклик - збереження державності країни, правоохоронні органи за завданням центральної влади продовжують кошмарити всіх, хто цю владу критикує чи висловлює незгоду з її діями", - зазначив він.

Кличко закликав до реального обʼєднання всіх сил для боротьби з агресором.

"Від краю цієї прірви потрібно відійти. І про єднання не у зверненнях говорити, а реально обʼєднувати всі сили, суспільство, всім разом боротися з агресором. Не знищуючи закон і демократію в своїй країні. Не втрачаючи часу. Аби не прокинутися запізно", - підсумував міський голова Києва.

Як повідомлялося, вчора ДБР провело обшуки за місцем проходження служби голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, а також в будинку у Києві, де проживає його родина. Згодом йому було оголошено підозру.

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Віталий Кличко
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