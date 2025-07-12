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Кличко заявил о нарастании тоталитарных тенденций в Украине

Суббота 12 июля 2025 23:03
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Кличко заявил о нарастании тоталитарных тенденций в Украине Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Украине нарастают тоталитарные тенденции, а правоохранительная система используется для подавления инакомыслия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Уголовные дела, обыски, задержания, аресты - все это происходит под прикрытием военного положения, войны. Эта адская машина набирает обороты. И тоталитаризмом пахнет, на самом деле, все сильнее", - написал Кличко.

Мэр подчеркнул, что речь идет о сведении политических счетов с политическими оппонентами, представителями местного самоуправления, критически настроенными экспертами, журналистами и активистами.

"В условиях, когда ключевой вызов - сохранение государственности страны, правоохранительные органы по заданию центральной власти продолжают кошмарить всех, кто эту власть критикует или выражает несогласие с ее действиями", - отметил он.

Кличко призвал к реальному объединению всех сил для борьбы с агрессором.

"От края этой пропасти нужно отойти. И о единении не в обращениях говорить, а реально объединять все силы, общество, всем вместе бороться с агрессором. Не уничтожая закон и демократию в своей стране. Не теряя времени. Чтобы не проснуться поздно", - подытожил городской голова Киева.

Как сообщалось, вчера ГБР провело обыски по месту прохождения службы главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, а также в доме в Киеве, где проживает его семья. Впоследствии ему было объявлено подозрение.

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Виталий Кличко
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