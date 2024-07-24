Кличко заявив про маніпуляції прокуратури та тиск навколо справи з руйнування тунелю метро

"На етапі проектування конструкції тунелю між цими станціями були допущені помилки, та грубі порушення – під час будівництва цієї ділянки. Це підтверджують результати експертизи, які отримала столична влада. Згідно них, причинами руйнування тунелю є: його неякісне будівництво з порушенням монтажу кілець; тунельна оправа розрахована на значно нижчий рівень ґрунтових вод; нижня частина тунелю частково складена зі стінових блоків, але мають бути посилені блоки, оскільки основне навантаження саме знизу", – підкреслив Кличко.

За його словами, від правоохоронців відсутня будь-яка інформація про проведення таких лабораторних досліджень ґрунтів. А ці дослідження дуже важливі для встановлення причин руйнування тунелю

Він зазначив, що науковці підтверджують, що саме проектна документація містить неякісні проектні рішення. А під час будівництва неякісно спорудили конструкцію тунелю цієї ділянки. Водночас експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувалась у повному обсязі.

"Зважаючи на очевидний політичний тиск, міська влада наполягає на неупередженому розслідуванні. І з усіма отриманими експертними висновками звертатиметься до суду. Зазначу, як би не заважали і не тиснули, ми робимо все, щоб до початку осені закінчити ремонт ділянки. Роботи там тривають цілодобово", – наголосив Віталій Кличко.