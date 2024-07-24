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Кличко заявив про маніпуляції прокуратури та тиск навколо справи з руйнування тунелю метро

Фото: Кличко заявив про маніпуляції прокуратури та тиск навколо справи з руйнування тунелю метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська": результати експертизи підтверджують, що були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва цієї ділянки. Зважаючи на очевидний політичний тиск, влада столиці наполягає на неупередженому розслідуванні.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

"На етапі проектування конструкції тунелю між цими станціями були допущені помилки, та грубі порушення – під час будівництва цієї ділянки. Це підтверджують результати експертизи, які отримала столична влада. Згідно них, причинами руйнування тунелю є: його неякісне будівництво з порушенням монтажу кілець; тунельна оправа розрахована на значно нижчий рівень ґрунтових вод; нижня частина тунелю частково складена зі стінових блоків, але мають бути посилені блоки, оскільки основне навантаження саме знизу", – підкреслив Кличко.

За його словами, від правоохоронців відсутня будь-яка інформація про проведення таких лабораторних досліджень ґрунтів. А ці дослідження дуже важливі для встановлення причин руйнування тунелю

Він зазначив, що науковці підтверджують, що саме проектна документація містить неякісні проектні рішення. А під час будівництва неякісно спорудили конструкцію тунелю цієї ділянки. Водночас експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувалась у повному обсязі.

"Зважаючи на очевидний політичний тиск, міська влада наполягає на неупередженому розслідуванні. І з усіма отриманими експертними висновками звертатиметься до суду. Зазначу, як би не заважали і не тиснули, ми робимо все, щоб до початку осені закінчити ремонт ділянки. Роботи там тривають цілодобово", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, наприкінці минулого року рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Теремки" у Києві тимчасово зупинили, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Після цього розпочався ремонт.

Спочатку влада Києва припускала, що рух вдасться відновити влітку цього року. Але прогнози трохи змістилися.

Після цього мер Києва Віталій Кличко неодноразово заявляв, щорух потягів синьою гілкою планують відновити восени. При цьому точна дата поновлення руху залишається невідомою.

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