Кличко заявил о манипуляциях прокуратуры и давлении вокруг дела по разрушению тоннеля метро

"На этапе проектирования конструкции тоннеля между этими станциями были допущены ошибки, и грубые нарушения – при строительстве этого участка. Это подтверждают результаты экспертизы, полученные столичными властями. Согласно им, причинами разрушения тоннеля являются: его некачественное строительство с нарушением монтажа колец; туннельная оправа рассчитана на значительно более низкий уровень грунтовых вод; нижняя часть тоннеля частично составлена из стеновых блоков, но должны быть усилены блоки, поскольку основная нагрузка именно снизу», – подчеркнул Кличко.

По его словам, от правоохранителей отсутствует какая-либо информация о проведении таких лабораторных исследований. А эти исследования очень важны для установления причин разрушения тоннеля.

Он отметил, что ученые подтверждают, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А при строительстве некачественно соорудили конструкцию тоннеля этого участка. В то же время эксперты подтверждают, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме.

"Учитывая очевидное политическое давление, городские власти настаивают на беспристрастном расследовании. И со всеми полученными экспертными выводами будет обращаться в суд. Отмечу, как бы ни мешали и не давили, мы делаем все, чтобы к началу осени закончить ремонт участка. Работы там продолжаются круглосуточно ", – отметил Виталий Кличко.