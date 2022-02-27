У Кличко заявили, что информация о том, что Киев окружен, - ложь и манипуляция

Как известно, до этого в СМИ распространилось заявление Кличко в интервью Associated Press якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать.

По словам Зиновьевой, Кличко действительно давал в воскресенье интервью Associated Press, но в нем он не говорил и не имел в виду, что столица окружена и людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.

"Он немного не так там сказал. Некорректная история", - сказала пресс-секретарь Кличко.

По ее словам, информация об окружении Киева - "ложь и манипуляция".