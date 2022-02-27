У Кличко заявили, что информация о том, что Киев окружен, - ложь и манипуляция

Мэр Киева Виталий Кличко не заявлял, что столица окружена. Эта информация ложь и манупуляция.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
Как известно, до этого в СМИ распространилось заявление Кличко в интервью Associated Press якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать.
По словам Зиновьевой, Кличко действительно давал в воскресенье интервью Associated Press, но в нем он не говорил и не имел в виду, что столица окружена и людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.
"Он немного не так там сказал. Некорректная история", - сказала пресс-секретарь Кличко.
По ее словам, информация об окружении Киева - "ложь и манипуляция".
апомним, ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной - из-за угрозы ракетного удара жителей столицы просят спуститься в укрытия.
Отметим, отряды сил территориальной обороны Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областей отправились помогать Киеву в противостоянии войскам Российской Федерации.
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