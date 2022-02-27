У Кличка заявили, що інформація про те, що Київ оточений, - брехня і маніпуляція

Мер Києва Віталій Кличко не заявляв, що столиця оточена. Ця інформація брехня і манупуляция.
Про це повідомила його прес-секретар Оксана Зінов'єва.
Як відомо, до цього в ЗМІ поширилася заява Кличка в інтерв'ю Associated Press нібито про те, що Київ оточений і цивільних неможливо евакуювати.
За словами Зінов'євої, Кличко дійсно давав у неділю інтерв'ю Associated Press, але в ньому він не говорив і не мав на увазі, що столиця оточена і людей неможливо евакуювати через відрізані шляхи.
"Він трохи не так там сказав. Некоректна історія", - сказала прес-секретар Кличка.
За її словами, інформація про оточення Києва - "брехня і маніпуляція".
апомним, ситуація в Києві 27 лютого залишається напруженою - через загрозу ракетного удару жителів столиці просять спуститися в укриття.
Відзначити, загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву в протистоянні військам Російської Федерації.
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