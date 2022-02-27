У Кличка заявили, що інформація про те, що Київ оточений, - брехня і маніпуляція

Як відомо, до цього в ЗМІ поширилася заява Кличка в інтерв'ю Associated Press нібито про те, що Київ оточений і цивільних неможливо евакуювати.

За словами Зінов'євої, Кличко дійсно давав у неділю інтерв'ю Associated Press, але в ньому він не говорив і не мав на увазі, що столиця оточена і людей неможливо евакуювати через відрізані шляхи.

"Він трохи не так там сказав. Некоректна історія", - сказала прес-секретар Кличка.

За її словами, інформація про оточення Києва - "брехня і маніпуляція".