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У Кличка заявили, що інформація про те, що Київ оточений, - брехня і маніпуляція

Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко не заявляв, що столиця оточена. Ця інформація брехня і манупуляция.

Про це повідомила його прес-секретар Оксана Зінов'єва.

Як відомо, до цього в ЗМІ поширилася заява Кличка в інтерв'ю Associated Press нібито про те, що Київ оточений і цивільних неможливо евакуювати.

За словами Зінов'євої, Кличко дійсно давав у неділю інтерв'ю Associated Press, але в ньому він не говорив і не мав на увазі, що столиця оточена і людей неможливо евакуювати через відрізані шляхи.

"Він трохи не так там сказав. Некоректна історія", - сказала прес-секретар Кличка.

За її словами, інформація про оточення Києва - "брехня і маніпуляція".

апомним, ситуація в Києві 27 лютого залишається напруженою - через загрозу ракетного удару жителів столиці просять спуститися в укриття.

Відзначити, загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву в протистоянні військам Російської Федерації.

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Віталий КличкоКиїв