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Кличко заявил, что Генплан должен быть в интересах киевлян, а не застройщиков и уволил разработчика

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 15:58
Кличко заявил, что Генплан должен быть в интересах киевлян, а не застройщиков и уволил разработчика Фото: Генплан должен быть в интересах киевлян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя КО "Институт Генплана г. Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генплана и поручил как можно быстрее доработать документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Он отметил, что Генплан должен быть в интересах киевлян, а не застройщиков.

"В 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекту Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждению. Уже заканчивается 2021. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить вас с должности. Поручаю главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта", - отметил мэр столицы после выступления Броневицкого.

Он отметил, что Генплан будет принят лишь после общественных слушаний.

"Киевляне уже заждались принятия этого важного для развития города документа. Но заверю: это будет сделано только после общественных слушаний и учета мнения общественности. Мы должны принять Генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков. Генеральный план создается не на год или два. Это - глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем развитие Киева", - подчеркнул Виталий Кличко.

В проекте Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничения высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки. А также строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок - возле станций метро и на въездах в город.

Как сообщалось, генплан Киева предусматривает строительство 11 многоуровневых транспортных развязок в городе к 2040 году. Это, по мнению городских чиновников, позволит проехать с одного конца ста до другого чуть ли не за один час.

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