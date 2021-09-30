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Кличко заявив, що Генплан має бути в інтересах киян, а не забудовників, і звільнив розробника

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 15:58
Кличко заявив, що Генплан має бути в інтересах киян, а не забудовників, і звільнив розробника Фото: Генплан повинен бути в інтересах киян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО "Інститут Генплану м. Києва" Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану та доручив якнайшвидше доопрацювати документ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Він наголосив, що Генплан має бути в інтересах киян, а не забудовників.

"У 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проєкту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Уже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проєкт Генплану буде презентований. Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити вас з посади. Доручаю головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу забезпечити оперативну і ефективну роботу з підготовки проєкту", - наголосив мер столиці після виступу Броневицького.

Він зазначив, що Генплан буде ухвалений лише після громадських слухань.

"Кияни вже зачекалися на схвалення цього важливого для розвитку міста документу. Але запевню: це буде зроблено тільки після громадських слухань та врахування думки громадськості. Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників. Генеральний план створюється не на рік чи два. Це - глобальне бачення реалізації основних напрямів стратегії розвитку міста. Проєкт того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва", - підкреслив Віталій Кличко.

У проєкті Генплану передбачено припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі, контроль за комплексністю забудови. А також будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок - поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.

Як повідомлялось, генплан Києва передбачає будівництво 11 багаторівневих транспортних розв'язок у місті до 2040 року. Це, на думку міських чиновників, дозволить проїхати з одного кінця ста до іншого ледь не за одну годину.

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