Кличко записал видеообращение по выборам

Во время второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, украинцы должны продемонстрировать, что они сознательные граждане и цивилизованная нация. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении.

"Друзья! Хочу обратиться к вам как гражданин Украины, как мэр столицы. Все, кто пойдет голосовать, сделают свободный выбор на демократических президентских выборах. И второй их тур должен состояться так же спокойно, законно, без манипуляций и фальсификаций. Это очень важно - обеспечить прозрачность, законность, порядок", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, до выборов арезидента Украины, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Следовательно, украинцы не должны поддаваться на возможные провокации.

"Мы, украинцы, должны продемонстрировать, что мы - сознательные граждане и цивилизованная нация. Мы не должны поддаваться на провокации и проявлять лишних эмоций. Ведь каждый из нас выбирает будущее нашего государства", - подчеркнул Виталий Кличко.