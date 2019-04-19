Кличко записав відеозвернення щодо виборів

Під час другого туру виборів президента України, що відбудеться 21 квітня, українці повинні продемонструвати, що вони свідомі громадяни і цивілізована нація. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні.

"Друзі! Хочу звернутися до вас як громадянин України, як мер столиці. Усі, хто підуть голосувати, зроблять вільний вибір на демократичних президенських виборах. І другий їх тур має відбутися так само спокійно, законно, без маніпуляцій і фальсифікацій. Це дуже важливо - забезпечити прозорість, законність, порядок", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, до виборів арезидента України, без перебільшення, прикута увага всього світу. Відтак, українці не повинні піддаватися на можливі провокації.

"Ми, українці, повинні продемонструвати, що ми - свідомі громадяни та цивілізована нація. Ми не повинні піддаватися на провокації і виявляти зайвих емоцій. Адже кожен з нас обирає майбутнє нашої держави", - наголосив Віталій Кличко.