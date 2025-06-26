"Подякував за мужність та вручив захисникам відзнаки від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава". Також разом з військовими запалили ватру і вшанували молитвою пам’ять загиблих Героїв", - написав Віталій Кличко.



Кличко запалив ватру разом з бійцями батальйону "Свобода" НГУ (kyivcity.gov.ua)

Мер столиці також повідомив, як столична громада допомагає бригаді "Рубіж" - від початку цього року з міського бюджету 4-й бригаді НГУ столиця виділила вже майже 230 млн грн.

"Це кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. За ці півроку від громади Києва передали на найгарячіші напрямки фронту бійцям 4-ї бригади понад 4000 БпЛА різних типів, майже 100 систем РЕБ, 5 всюдиходів, 1 броньований позашляховик", - зазначив Кличко.