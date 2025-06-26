Мэр Киева Виталий Кличко посетил традиционное мероприятие бойцов батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж". Он вручил награды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.
"Поблагодарил за мужество и вручил защитникам награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство". Также вместе с военными зажгли костер и почтили молитвой память погибших Героев", - написал Виталий Кличко.
Кличко зажег костер вместе с бойцами батальона "Свобода" НГУ (kyivcity.gov.ua)
Мэр столицы также сообщил, как столичная община помогает бригаде "Рубеж" - с начала этого года из городского бюджета 4-й бригаде НГУ столица выделила уже почти 230 млн грн.
"Это средства на оснащение и насущные потребности, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. За эти полгода от громады Киева передали на самые горячие направления фронта бойцам 4-й бригады более 4000 БпЛА разных типов, почти 100 систем РЭБ, 5 вездеходов, 1 бронированный внедорожник", - отметил Кличко.
Ранее Кличко сообщал, что всего с начала года Киев отправил на передовую уже более 20 000 БПЛА различных типов. Общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн и в ближайшее время должна увеличиться еще на 2 млрд грн.
Также сообщалось, что Виталий Кличко поручил увеличить помощь защитникам еще на 2 млрд грн.
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