"Поблагодарил за мужество и вручил защитникам награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство". Также вместе с военными зажгли костер и почтили молитвой память погибших Героев", - написал Виталий Кличко.

Кличко зажег костер вместе с бойцами батальона "Свобода" НГУ (kyivcity.gov.ua)

Мэр столицы также сообщил, как столичная община помогает бригаде "Рубеж" - с начала этого года из городского бюджета 4-й бригаде НГУ столица выделила уже почти 230 млн грн.

"Это средства на оснащение и насущные потребности, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. За эти полгода от громады Киева передали на самые горячие направления фронта бойцам 4-й бригады более 4000 БпЛА разных типов, почти 100 систем РЭБ, 5 вездеходов, 1 бронированный внедорожник", - отметил Кличко.