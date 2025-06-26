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Кличко запалив ватру разом з бійцями батальйону "Свобода" НГУ

Київ, Четвер 26 червня 2025 16:32
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Кличко запалив ватру разом з бійцями батальйону "Свобода" НГУ Фото: мер Києва Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко відвідав традиційний захід бійців батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж". Він вручив нагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Подякував за мужність та вручив захисникам відзнаки від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава". Також разом з військовими запалили ватру і вшанували молитвою пам’ять загиблих Героїв", - написав Віталій Кличко.

Кличко запалив ватру разом з бійцями батальйону "Свобода" НГУ (kyivcity.gov.ua)

Мер столиці також повідомив, як столична громада допомагає бригаді "Рубіж" - від початку цього року з міського бюджету 4-й бригаді НГУ столиця виділила вже майже 230 млн грн.

"Це кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. За ці півроку від громади Києва передали на найгарячіші напрямки фронту бійцям 4-ї бригади понад 4000 БпЛА різних типів, майже 100 систем РЕБ, 5 всюдиходів, 1 броньований позашляховик", - зазначив Кличко.

Раніше Кличко повідомляв, що загалом від початку року Київ відправив на передову вже понад 20 тисяч БпЛА різних типів. Загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн і найближчим часом має збільшитися ще на 2 млрд грн.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко доручив збільшити допомогу захисникам ще на 2 млрд грн.

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Віталий Кличко
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