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Кличко зажег костер вместе с бойцами батальона "Свобода" НГУ

Киев, Четверг 26 июня 2025 16:32
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Кличко зажег костер вместе с бойцами батальона "Свобода" НГУ Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил традиционное мероприятие бойцов батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж". Он вручил награды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Поблагодарил за мужество и вручил защитникам награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство". Также вместе с военными зажгли костер и почтили молитвой память погибших Героев", - написал Виталий Кличко.

Кличко зажег костер вместе с бойцами батальона "Свобода" НГУ (kyivcity.gov.ua)

Мэр столицы также сообщил, как столичная община помогает бригаде "Рубеж" - с начала этого года из городского бюджета 4-й бригаде НГУ столица выделила уже почти 230 млн грн.

"Это средства на оснащение и насущные потребности, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. За эти полгода от громады Киева передали на самые горячие направления фронта бойцам 4-й бригады более 4000 БпЛА разных типов, почти 100 систем РЭБ, 5 вездеходов, 1 бронированный внедорожник", - отметил Кличко.

Ранее Кличко сообщал, что всего с начала года Киев отправил на передовую уже более 20 000 БПЛА различных типов. Общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн и в ближайшее время должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

Также сообщалось, что Виталий Кличко поручил увеличить помощь защитникам еще на 2 млрд грн.

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Виталий Кличко
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