UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко закликав не знищувати імідж країни утисками самоврядування

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Утиски незалежних ЗМІ, наступ на місцеве самоврядування та потоки брехні в анонімних Telegram-каналах знищують репутацію України, яка бореться за своє демократичне майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Україна, попри війну, не повинна втратити демократичних завоювань. Таких, як свобода слова, дотримання прав людини, децентралізація влади. Утиски незалежних ЗМІ та журналістів, які не подобаються владі, бо критикують її дії. Наступ на місцеве самоврядування. Потоки брехні і маніпуляцій, що ллються з анонімних провладних Telegram-каналів. Все це знищує репутацію України, яка бореться в кривавій війні за своє демократичне майбутнє. Бореться проти авторитаризму та варварства", - заявив Кличко.

За його словами, свобода слова - один з основоположних принципів демократії. На відміну від "безпринципних шоу-менів, які розповсюджують брехню та провокації з анонімних телеграм-каналів".

"Правоохоронним органам нарешті треба припинити бігати й кошмарити за замовленнями влади неугодних їй політиків та підприємців, а розслідувати та встановити, хто стоїть за провокаціями проти журналістів, хто замовляє та розповсюджує брехню. Хто не дає працювати бізнесу. Встановити осіб, а не прізвиська каналів у Telegram. Та притягнути до відповідальності", - наголосив Кличко.

Мер Києва також вчергове відзначив, що під час війни важливо зберігати єдність.

"Поки наші захисники б’ються на фронті, в тилу мають тривати реформи і необхідні зміни, а не зворотний процес. Країна повинна працювати на перемогу, а не борсатися в болоті політичного протистояння. На жаль, те, що відбувається сьогодні, руйнує єдність в державі, знищує демократичні принципи, шкодить іміджу України. Фронт у нас один - там, де б’ються наші захисники! І не треба розпалювати пожежу всередині країни", - закликав Кличко.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко