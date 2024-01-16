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Кличко призвал не уничтожать имидж страны притеснениями самоуправления

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Притеснение независимых СМИ, наступление на местное самоуправление и потоки лжи в анонимных Telegram-каналах уничтожают репутацию Украины, которая борется за свое демократическое будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Украина, несмотря на войну, не должна лишиться демократических завоеваний. Таких, как свобода слова, соблюдение прав человека, децентрализация власти. Притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия. Наступление на местное самоуправление. Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов. Все это уничтожает репутацию Украины, которая борется в кровавой войне за демократическое будущее. Борется против авторитаризма и варварства", - заявил Кличко.

По его словам, свобода слова - один из основополагающих принципов демократии. В отличие от "беспринципных шоу-менов, распространяющих ложь и провокации по анонимным телеграммам-каналам".

"Правоохранительным органам нужно наконец прекратить бегать и кошмарить по заказам власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь. Кто не дает работать бизнесу. Установить лиц, а не прозвищ каналов в Telegram. И привлечь к ответственности", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также в очередной раз отметил, что во время войны важно сохранять единство.

"Пока наши защитники сражаются на фронте, в тылу должны продолжаться реформы и необходимые изменения, а не обратный процесс. Страна должна работать на победу, а не барахтаться в болоте политического противостояния. К сожалению, то, что происходит сегодня, разрушает единство в державе, уничтожает демократические принципы, вредит имиджу Украины. Фронт у нас один – там, где сражаются наши защитники! И не надо разжигать пожар внутри страны", - призвал Кличко.

 

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Виталий Кличко