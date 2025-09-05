UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Кличко закликав Зеленського не підписувати закон про вилучення у Києва 8 млрд

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента із закликом не підписувати законопроєкт №13439-3 як такий, що суперечить Конституції та Бюджетному кодексу. Закон передбачає, зокрема, вилучення у столиці 8 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті столичної мерії.

Так, Віталій Кличко закликав главу держави не підписувати закон та повернути його до Верховної Ради на повторний розгляд. Він підкреслив, що такі зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю".

"Конституція та бюджетне законодавство гарантують участь держави у фінансовій підтримці місцевого самоврядування, визначають принципи самостійності та збалансованості місцевих бюджетів. Також гарантують органам місцевого самоврядування компенсацію витрат, що виникли внаслідок рішень органів державної влади", - йдеться у повідомленні КМДА.

Законопроєкт №13439-3 передбачає, зокрема, що податок на прибуток підприємств у повному обсязі зараховуватиметься до державного бюджету, тоді як нині 10% цього податку спрямовується до бюджету столиці.

"Щодо цифр, то, за розрахунками, з бюджету Києва мають бути вилучені 8 млрд грн, які передбачені в бюджеті міста на 2025 рік. Зокрема, ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини, транспорту, реабілітацію військовослужбовців та підтримку Збройних Сил України", - наголосив Віталій Кличко.

 

Раніше повідомлялося, що 20 серпня Верховна Рада 229 голосами ухвалила законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету, який передбачає, в тому числі, вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток.

Експерти попередили, що одним з наслідків такого рішення може стати зростання вартості проїзду в громадському транспорті міста Києва та зменшення допомоги військовим.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий Кличко