Кличко призвал Зеленского не подписывать закон об изъятии у Киева 8 млрд

Так, Виталий Кличко призвал главу государства не подписывать закон и вернуть его в Верховную Раду на повторное рассмотрение. Он подчеркнул, что такие изменения противоречат принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закона "О столице".

"Конституция и бюджетное законодательство гарантируют участие государства в финансовой поддержке местного самоуправления, определяют принципы самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов. Также гарантируют органам местного самоуправления компенсацию расходов, возникших в результате решений органов государственной власти", - говорится в сообщении КГГА.

Законопроект №13439-3 предусматривает, в частности, что налог на прибыль предприятий в полном объеме будет зачисляться в государственный бюджет, тогда как сейчас 10% этого налога направляется в бюджет столицы.

"Что касается цифр, то, по расчетам, из бюджета Киева должны быть изъяты 8 млрд грн, которые предусмотрены в бюджете города на 2025 год. В частности, эти средства идут на финансирование образования, медицины, транспорта, реабилитацию военнослужащих и поддержку Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Виталий Кличко.