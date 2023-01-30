Кличко закликав Томаса Баха не допускати спортсменів РФ до участі в Олімпіаді

"Ви є представником всесвітніх цінностей толерантності та миру. Ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх у Парижі. Я вам кажу, що сьогодні росіяни - олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни", - заявив Кличко.

Він також наголосив, що участь росіян в Олімпіаді буде зрадою олімпійського духу.

"Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути легітимована міжнародним спортивним органом. Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас розсудить. Успіхів у прийнятті рішення", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

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