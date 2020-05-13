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Кличко заблокировал заседание Киевсовета и в ручном режиме руководит городом, - "Свобода"

Новости » Политика     13.05.2020 - 18:21
Кличко заблокировал заседание Киевсовета и в ручном режиме руководит городом, - "Свобода"
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кроме того, в "Свободе" отмечают, что со времени введения карантина Кличко ни разу не собрал согласительный совет

Партия "Свобода" в Киевсовете требует от председателя Киевской городской государственной администрации предоставить отчет по расходам бюджетных средств во время карантина, разгула незаконного строительства и коррупционных скандалов в окружении городского главы. Об этом сообщили во фракции "Свобода" на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Свобода" требует рассмотреть на ближайшем заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции отчет председателя КГГА Виталия Кличко относительно траты бюджетных средств во время карантина. Второе. Отчет относительно преступного попустительства и/или бездействия городских властей в вопросах произвольных незаконных строительных работ во время карантина. Третье. Информации о многочисленных коррупционных скандалов в окружении главы КГГА, в частности его заместителей", - сообщили в "Свободе".

Кроме того, в "Свободе" отмечают, что со времени введения карантина и проведения внеочередного заседания Киевсовета председатель КГГА Виталий Кличко ни разу несмотря на обещания не собрал согласительный совет и в ручном режиме руководил городом.

"Следовательно, на наше убеждение, председатель КГГА несет персональную ответственность за расходы бюджетных средств, строительную вакханалию и многочисленные коррупционные скандалы в окружении. Надеемся увидеть Виталия Кличко на нашем следующем заседании. Поговорить есть о чем", - добавили во фракции.

Напомним, ранее ряд СМИ заявили, что заместителя главы КГГА Николая Поворозника задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.

Добавим, что в декабре прошлого года в КГГА проводились обыски по делу о злоупотреблении служебных лиц Департамента градостроительства и архитектуры и других департаментов, связанных со строительством.

Теги Новости Украины Виталий КличкоКГГАВО Свобода
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