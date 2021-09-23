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Кличко выступил против нового законопроекта о столице

Автор: Милан Лелич

Мэр Киева Виталий Кличко настроен очень критично к законопроекту №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины". По его словам, согласно решению Конституционного суда от 2003 года, назначать главой КГГА можно только избранного киевлянами мэра города.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского".

"Ключевой целью этого законопроекта является одно - убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху", - заявил Кличко.

Законопроект о столице был принят монобольшинством в первом чтении еще в октябре 2019 года. К документу было подано более 900 поправок, и финальный текст ко второму чтению появился только в сентябре прошлого года. С того времени документ лежал без движения, а народные депутаты вернулись к нему только в начале текущей парламентской сессии.

Однако, в "Слуге народа" планируют, что профильный комитет просмотрит правки к документу, а уже в октябре будет представлен новый документ со всеми правками для принятия во втором чтении - до нового года.

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Виталий КличкоКиев