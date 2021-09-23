Кличко виступив проти нового законопроекту Про столицю

Мер Києва Віталій Кличко налаштований дуже критично до законопроекту №2143-3 "Про місто Київ - столицю України". За його словами, згідно з рішенням Конституційного Суду від 2003 року, призначати головою КМДА можна тільки обраного киянами мера міста.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського" .

"Ключовою метою цього законопроекту є одне - прибрати Кличка, який не підкоряється комусь зверху",-заявив Кличко.

Законопроект про столицю був прийнятий у першому читанні ще в жовтні 2019 року. До документа було подано понад 900 поправок, і фінальний текст до другого читання з'явився тільки у вересні минулого року. З того часу документ лежав без руху, а народні депутати повернулися до нього тільки на початку поточної парламентської сесії.

Однак, в "Слузі народу" планують, що профільний комітет перегляне правки до документа, а вже в жовтні буде представлений новий документ з усіма правками для прийняття в другому читанні - до нового року.