Кличко: выполнение правительством условий Меморандума обеспечит тепло в домах украинцев

Для обеспечения теплом всех потребителей до завершения отопительного сезона правительство должно полностью выполнить условия подписанного Меморандума по урегулированию проблемных вопросов в отопительном сезоне 2021/2022 годов.

"Мы надеемся на выполнение правительством взятых на себя обязательств в полном объеме. Ведь выполнение правительством условий Меморандума обеспечит тепло в домах украинцев без увеличения стоимости тарифов. Так, проблемным вопросом остается ограничение НАК "Нафтогаз Украины" объемов газа для предприятий теплоснабжения, отсутствие на сегодняшний день бюджетных компенсаторов для возмещения сдержанных органами местного самоуправления тарифов. Для решения проблемы НАК "Нафтогаз Украины" должен внести изменения в договоры на поставку природного газа и скорректировать объемы природного газа для населения и бюджетных учреждений, учитывая фактические объемы потребленного газа в октябре 2021 года", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что правительство должно в первую очередь направить субвенцию на погашение задолженности за разницу в тарифах громад, индекс налогоспособности которых меньше единицы.

"Надеемся, что правительство в декабре 2021 года распределит между бюджетами местного самоуправления весь объем субвенции на погашение задолженности по разнице в тарифах и дотации для территориальных громад, индекс налогоспособности которых меньше 0,9. Это будет способствовать улучшению финансового состояния предприятий ТКЭ - позволит им погасить долги и пройти отопительный сезон, не повышая тарифы для потребителей", - подытожил лидер "УДАРа".