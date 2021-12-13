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Кличко: виконання урядом умов Меморандуму забезпечить тепло в оселях українців

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 14:58
Кличко: виконання урядом умов Меморандуму забезпечить тепло в оселях українців Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для забезпечення теплом усіх споживачів до завершення опалювального сезону уряд має повністю виконати умови підписаного Меморандуму щодо врегулювання проблемних питань в опалювальному сезоні 2021/2022 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"Ми сподіваємося на виконання урядом взятих на себе зобов’язань в повному обсязі. Адже виконання урядом умов Меморандуму забезпечить тепло в оселях українців без збільшення вартості тарифів. Так, проблемним питанням залишається обмеження НАК "Нафтогаз України" обсягів газу для підприємств теплопостачання, відсутність на сьогодні бюджетних компенсаторів для відшкодування стриманих органами місцевого самоврядування тарифів. Для вирішення проблеми НАК "Нафтогаз України" має внести зміни до договорів на постачання природного газу та відкоригувати обсяги природного газу для населення та бюджетних установ, враховуючи фактичні об’єми спожитого газу в жовтні 2021 року", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що уряд має в першу чергу спрямувати субвенцію на погашення заборгованості за різницю у тарифах громадам, індекс податкоспроможності яких менше одиниці.

"Сподіваємося, що уряд у грудні 2021 року розподілить між бюджетами місцевого самоврядування весь обсяг субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах та дотації для територіальних громад, індекс податкоспроможності яких менше 0,9. Це сприятиме покращенню фінансового стану підприємств ТКЕ - дозволить їм погасити борги й стало пройти опалювальний сезон, не підвищуючи тарифи для споживачів", - підсумував лідер "УДАРу".

Як повідомлялось, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв повернути більше 30 млрд грн теплокомуненерго, передбачені меморандумом з місцевими громадами, який від Асоціації міст України підписав її голова Віталій Кличко.

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Віталий Кличко
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