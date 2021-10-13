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У Кличко выплатят материальную помощь почти 32 тысячам защитникам и защитницам Украины

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Киев, Среда 13 октября 2021 16:08
У Кличко выплатят материальную помощь почти 32 тысячам защитникам и защитницам Украины Фото: в политсиле мэра Киева выплатят материальную помощь ко Дню защитника Украины (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

По случаю Дня защитников и защитниц Украины семьям участников Революции Достоинства и АТО/ООС будет оказана материальная помощь от Киевской городской власти. Выплаты получат 31 623 киевские семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Выплата материальной помощи - одна из многих мер по поддержке ветеранов АТО, участников Революции Достоинства, их семей. В этом году помощь составляет от 800 до 1,5 тыс. грн. Всего же ее получат 31 623 киевлянина. Все выплаты происходят в рамках реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам", - отметила заместитель Виталия Кличко Марина Хонда.

Материальную помощь в размере 1,5 тыс. грн получат киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в революции Достоинства с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также члены семей погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, в том числе добровольцев и других.

По 800-1 тыс. грн от киевской власти выплатят киевлянам, которые получили телесные повреждения разной степени тяжести во время участия в массовых акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

900 грн составляет материальная помощь киевлянам, которые защищали независимость Украины в АТО, в том числе бойцам-добровольцам.

Как ранее сообщалось, Виталий Кличко призвал региональные политические силы, лидеров местного самоуправления и всех активных и неравнодушных граждан к консолидации усилий на платформе "УДАР". На призыв уже откликнулись мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия "Родной дом", глава Житомирской ОГА с 2016 по 2019 год Игорь Гундич и другие.

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