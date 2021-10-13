У Кличка виплатять матеріальну допомогу майже 32 тисячам захисникам та захисницям України
Із нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України родинам учасників Революції Гідності та АТО/ООС буде надано матеріальну допомогу від Київської міської влади. Виплати отримають 31 623 київські сім’ї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.
"Виплата матеріальної допомоги - один із багатьох заходів для підтримки ветеранів АТО, учасників Революції Гідності, їхніх родин. Цьогорічна допомога становить від 800 до 1,5 тис. грн. Всього ж її отримають 31 623 киянина. Усі виплати відбуваються в рамках реалізації міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", - зазначила заступниця Віталія Кличка Марина Хонда.
Матеріальну допомогу в розмірі 1,5 тис. грн. отримають кияни - члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в Революції Гідності з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також члени сімей осіб, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, в тому числі добровольців та інших.
По 800-1 тис. грн від Київської влади виплатять киянам, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості під час участі в масових акціях протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.
900 грн становить матеріальна допомога киянам, які захищали Незалежність України в АТО, в тому числі бійцям-добровольцям.
Як раніше повідомлялося, Віталій Кличко закликав регіональні політичні сили, лідерів місцевого самоврядування та всіх активних та небайдужих громадян до консолідації зусиль на платформі "УДАРу". На заклик вже відгукнулися міський голова Чернігова Владислав Атрошенко та очолювана ним партія "Рідний дім", голова Житомирської ОДА з 2016 по 2019 рік Ігор Гундич та інші.