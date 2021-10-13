У Кличка виплатять матеріальну допомогу майже 32 тисячам захисникам та захисницям України

Із нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України родинам учасників Революції Гідності та АТО/ООС буде надано матеріальну допомогу від Київської міської влади. Виплати отримають 31 623 київські сім’ї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Виплата матеріальної допомоги - один із багатьох заходів для підтримки ветеранів АТО, учасників Революції Гідності, їхніх родин. Цьогорічна допомога становить від 800 до 1,5 тис. грн. Всього ж її отримають 31 623 киянина. Усі виплати відбуваються в рамках реалізації міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", - зазначила заступниця Віталія Кличка Марина Хонда.

Матеріальну допомогу в розмірі 1,5 тис. грн. отримають кияни - члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в Революції Гідності з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також члени сімей осіб, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, в тому числі добровольців та інших.

По 800-1 тис. грн від Київської влади виплатять киянам, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості під час участі в масових акціях протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

900 грн становить матеріальна допомога киянам, які захищали Незалежність України в АТО, в тому числі бійцям-добровольцям.