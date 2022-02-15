Кличко встретился с мэрами Праги и Варшавы

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Праги Зденеком Гржибом и мэром Варшавы Рафалем Тшасковским. Мэры прибыли в Киев, чтобы выразить свою поддержку и солидарность с Украиной. А также обсудить с Виталием Кличко присоединение Киева к "Пакту свободных городов".

Кличко отметил, что визит мэров европейских городов очень важен для украинцев и для него лично.

"Сегодня для моей страны очень драматичный момент. Украина, за все время независимости, еще никогда не стояла перед такой угрозой. Угрозой своей государственности, территориальной целостности, своим гражданам. Мы - мирное государство и мирный народ. И никому не угрожаем. Но будем защищать свою свободу и независимость, свою землю от любого агрессора. И нам сегодня важна поддержка каждого партнера, каждого друга Украины и Киева. И чем более широкой и мощной будет такая поддержка - тем больше сдерживаний будет для России начать полномасштабное вторжение в Украину, вероятность которого сегодня очень высока", - заявил Кличко.

Кличко поблагодарил коллег и отметил, что сам факт их визита в Киев в такой драматический момент является свидетельством поддержки и помощи. Он назвал символическим то, что о подписании "Пакта свободных городов" речь идет именно сейчас.

"Символично, что сегодня мы обсуждаем возможность подписания Киевом "Пакта свободных городов", который был учрежден мэрами Будапешта, Братиславы, Варшавы и Праги 16 декабря 2019 года в Будапеште. Пакт направлен на защиту и продвижение ценностей свободы, достоинства, демократии, верховенства закона и социальной справедливости. В защиту прав и укрепление местного самоуправления. И я убежден, что Киев, разделяя ценности "Пакта свободных городов", должен к нему присоединиться!" - подчеркнул Кличко.

Мэр Праги Зденек Гржиб отметил, что он вместе с польским коллегой прибыли в Киев, чтобы засвидетельствовать свою поддержку и солидарность Киеву и киевлянам.

"Мы убеждены, что Киев и Украина должны иметь право выбора на свой собственный путь. Киев должен оставаться свободным городом. Украина - свободным государством. Российская агрессия против Украины - недопустима!" - подчеркнул Гржиб.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский также подчеркнул солидарность с Украиной.

"Киев и Варшава - города-побратимы. Мы приехали спросить: чем мы можем помочь? Мы - с вами. И как нация, и как город. Украинцы - крупнейшая иностранная громада в Варшаве. Они помогают развивать наш город. Мы ценим это. И нас очень волнуют события, которые разворачиваются в Украине. Польша - первая страна, которая признала независимость Украины. Мы всегда были друзьями и всегда готовы помочь", - сказал Тшасковский.