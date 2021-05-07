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Кличко о визите Блинкена: для нас очень важна и нужна поддержка США

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 11:26
Кличко о визите Блинкена: для нас очень важна и нужна поддержка США Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд в рамках их визита в Украину.

Об этом говорится на его официальном сайте.

"Пообщался и поприветствовал Государственного секретаря США Энтони Блинкена и заместительницу Госсекретаря Викторию Нуланд от имени киевлян и поблагодарил за визит в Украину. Кстати, семья Блинкена - родом с Киевщины", - написал Кличко.

Он также отметил, что поддержка США крайне важна для Украины.

"Надеюсь, что переговоры госсекретаря с руководством Украины были продуктивными. Ведь для нас очень важна и нужна мощная поддержка Соединенных Штатов в борьбе против российской агрессии и в проведении реформ в Украине", - подчеркнул Кличко.

Напомним, вчера визитом в Киеве находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее РБК-Украина публиковало подробную программу визита.

Как сообщалось, МИД Украины рассматривает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как "сигнал чрезвычайно мощной поддержки" со стороны США в противодействии агрессии РФ.

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