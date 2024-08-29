Кличко вшанував пам’ять полеглих воїнів та взяв участь у відкритті меморіального монументу

У День пам’яті захисників України на Лісовому кладовищі в Києві відкрили Меморіальний монумент загиблим воїнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Він також відвідав Меморіал полеглим захисникам на вул. Грушевського та вшанував пам’ять героїв.

"У День памʼяті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відкрили на Лісовому кладовищі Меморіальний монумент загиблим киянам - захисникам та захисницям. Він розміщений поруч з алеєю почесних поховань воїнів, які віддали свої життя за свободу і незалежність нашої держави. Головний елемент Меморіалу - козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що на території Лісового кладовища поховані 1092 полеглих киян-воїнів. За його словами, такий Меморіал планується відкрити і на Берковецькому кладовищі, де поховані 738 воїнів.

Кличко нагадав і про інші локації, де кияни вшановують пам’ять захисників.

"Сьогодні люди несуть квіти на вулицю Трьохсвятительську - до Стіни Памʼяті воїнам, загиблим у російсько-українській війні (з 2014 року). А також до Меморіалу полеглим киянам-захисникам, який столиця відкрила 29 серпня 2021 року, у річницю Іловайської трагедії (на перехресті вулиці Грушевського та Петрівської алеї). Та на кладовища, де облаштовані алеї почесних поховань наших Героїв. Вічна памʼять та шана полеглим захисникам української держави", - наголосив Кличко.