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Кличко: Вроцлав допомагатиме відновлювати Київ - підписано угоду про співробітництво

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Середа 15 березня 2023 18:40
Кличко: Вроцлав допомагатиме відновлювати Київ - підписано угоду про співробітництво Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Київ та одне з найбільших польських міст Вроцлав підписали угоду про співробітництво, в тому числі у повоєнному відновленні Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Київ підписав угоду про співробітництво з польським містом Вроцлавом. Сьогодні, під час онлайн-спілкування, я подякував меру Вроцлава Яцеку Сутрику за допомогу влади та громади його міста українській столиці. За підтримку Києва, гуманітарну допомогу та економічну. Ми продовжимо співпрацю наших міст - економічну, культурну, а також - у майбутньому відновленні інфраструктури Києва та України", - повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що від початку широкомасштабного вторгнення росії Вроцлав прийняв 150 тисяч українських біженців. Зокрема, 80 тисяч дітей. Крім того, влітку українські діти їздили до Вроцлава на оздоровлення.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрічався з мером Парижа Анн Ідальго, яка виступила у Київраді і запевнила у підтримці Києва та України до перемоги.

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Київ Віталий Кличко
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