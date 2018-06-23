Кличко: вопрос долга частной компании "Киевэнерго" "Нафтогазу" должен решать суд

Также он отметил, что город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает "Нафтогаз", но при условии их реструктуризации

Столичная власть не собирается платить НАК "Нафтогаз" штрафы частной компании "Киевэнерго". Сейчас сумма этих штрафов и пеней составляет около 1 млрд 200 млн гривен. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба киевского головы.

"Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Извините, 1 миллиард 200 миллионов – это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, которые производят электроэнергию для столицы. Поскольку такое отключение может привести к крайне негативным последствиям.

"Наши юристы уверены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды, - подчеркнул Кличко. – Были разные предложения. Даже - идти на дебаты. И хочу сказать – такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы надеемся, что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды", - подчеркнул мэр столицы.

Также он отметил, что город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает НАК "Нафтогаз". Но – при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить ее сразу сейчас невозможно.

"Мы сейчас ведем переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации этих долгов на срок от трех до шести лет. В лучшем случае до - 10 лет. Если же "Нафтогаз" откажется – то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК "Нафтогаз". И все вместе будем задавать вопросы. Я делаю все для того, чтобы столица была подключена к газу. Чтобы была горячая вода у киевлян", - заявил Кличко.

Мэр напомнил, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общины имущество, что 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

В настоящее время завершен первый этап возврата имущества. В частности, возвращены городу и передано в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЭКУ.