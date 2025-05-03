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Кличко відвідав змагання ветеранів: хлопці показують характер, силу духу і незламність

Субота 03 травня 2025 18:56
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Кличко відвідав змагання ветеранів: хлопці показують характер, силу духу і незламність Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко прийшов підтримати ветеранів - учасників змагань "Київ незламний" та підкреслив, що це справжні герої, які навіть після поранень демонструють незламність, силу духу та спортивний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Привітав учасників спортивного заходу "Київ незламний". Традиційних змагань для ветеранів та військових, які щорічно з 2019 року проводить ГО "Федерація стронгмену України" за підтримки столиці. Поспілкувався з учасниками, подякував їм за захист України, за їх силу волі та характеру", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що у змаганнях беруть участь понад 500 спортсменів з різних куточків України.

"Це ветерани, хлопці, які отримали поранення, але залишаються активними членами суспільства і далі продовжують займатися спортом, показуючи характер, силу духу і незламність", - наголосив Кличко.

Мер висловив упевненість, що спорт допомагає як в реабілітації після поранень, так і в психологічній адаптації до мирного життя.

За словами Кличка, змагання відбуваються в 6 адаптивних видах спортивних дисциплін: жим лежачи, веслування на тренажері Concept-2, ривок гирі, ейрбайк, стронгмен/інвастронг.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вручив відзнаки від столиці ветеранам - учасникам національної збірної Ігор Нескорених, які відбулися в Канаді. Серед 35 учасників національної збірної було 10 захисників-киян. Українські спортсмени разом вибороли 30 медалей.

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Віталий Кличко Ветерани
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