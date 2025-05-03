Кличко посетил соревнования ветеранов: ребята показывают характер, силу духа и несокрушимость

Мэр Киева Виталий Кличко пришел поддержать ветеранов - участников соревнований "Киев несокрушимый" и подчеркнул, что это настоящие герои, которые даже после ранений демонстрируют несокрушимость, силу духа и спортивный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Поздравил участников спортивного мероприятия "Киев несокрушимый". Традиционных соревнований для ветеранов и военных, которые ежегодно с 2019 года проводит ОО "Федерация стронгмена Украины" при поддержке столицы. Пообщался с участниками, поблагодарил их за защиту Украины, за их силу воли и характера", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что в соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из разных уголков Украины.

"Это ветераны, ребята, которые получили ранения, но остаются активными членами общества и дальше продолжают заниматься спортом, показывая характер, силу духа и несокрушимость", - подчеркнул Кличко.

Мэр выразил уверенность, что спорт помогает как в реабилитации после ранений, так и в психологической адаптации к мирной жизни.

По словам Кличко, соревнования проходят в 6 адаптивных видах спортивных дисциплин: жим лежа, гребля на тренажере Concept-2, рывок гири, эйрбайк, стронгмен/инвастронг.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко вручил награды от столицы ветеранам - участникам национальной сборной Игр Непокоренных, которые состоялись в Канаде. Среди 35 участников национальной сборной было 10 защитников-киевлян. Украинские спортсмены вместе завоевали 30 медалей.