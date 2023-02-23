Кличко відвідав одну з військових частин і розповів про символічний подарунок

"Відвідав одну із військових частин на Київщині. Там на тренувальному полігоні проходять підготовку та бойове злагодження нещодавно мобілізовані військовослужбовці та досвічені бійці. Отримав від бійців символічний подарунок — каску, яка врятувала життя бійця під Бахмутом. Цей шолом військовій частині в якості допомоги передавало місто", - повідомив Кличко.

Він розповів, що саме ця бригада давала відсіч агресору на найгарячіших напрямках: захищала аеродром у Гостомелі та обороняла Рубіжне і Сєвєродонецьк на Луганщині. Сьогодні її бійці захищають Україну під Бахмутом на Донеччині.

Військові подякували Кличку за збережені життя та взагалі за допомогу.

"Київ, як столиця і серце України, від початку широкомасштабної війни не припиняє допомагати нашим військовим. Сьогодні ми знову приїхали не з порожніми руками. Передали військовим допомогу, яку Київ залучив від іноземних партнерів: генератори, каремати, спальники, тепловізори, аптечки, грілки, павербанки, набір ключів для ремонту автомобілів. Безмежна повага та честь кожному, хто б’ється за Україну. Разом ми переможемо", - наголосив Кличко.