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Кличко посетил одну из воинских частей и рассказал о символическом подарке

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В канун годовщины полномасштабного российского вторжения мэр Киева Виталий Кличко привез помощь в одну из воинских частей и сам получил подарок от бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"Посетил одну из воинских частей на Киевщине. Там на тренировочном полигоне проходят подготовку и боевое согласование недавно мобилизованные военнослужащие и опытные бойцы. Получил от бойцов символический подарок - каску, спасшую жизнь бойца под Бахмутом. Этот шлем военной част", - сообщил Кличко.

Он рассказал, что именно эта бригада давала отпор агрессору на самых горячих направлениях: защищала аэродром в Гостомеле и защищала Рубежное и Северодонецк в Луганской области. Сегодня ее бойцы защищают Украину под Бахмутом Донецкой области.

Военные поблагодарили Кличко за сохранившиеся жизни и вообще за помощь.

"Киев, как столица и сердце Украины, с начала широкомасштабной войны не прекращает помогать нашим военным. Сегодня мы снова приехали не с пустыми руками. Передали военным помощь, которую Киев привлек от иностранных партнеров: генераторы, карематы, спальники, тепловизоры, аптечки, грелки, павербанки, набор ключей для ремонта автомобилей. Безграничное уважение и честь каждому, кто дерется за Украину. Вместе мы победим", - подчеркнул Кличко.

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Виталий Кличко