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Кличко відвідав бійців на Харківському напрямі і Донбасі та передав дрони від київської громади

Субота 27 липня 2024 21:06
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Кличко відвідав бійців на Харківському напрямі і Донбасі та передав дрони від київської громади Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських захисників на фронті та передав вкрай необхідне обладнання – майже 500 дронів різних типів, системи РЕБ та інше оснащення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Знову відвідав наших бійців на фронті. На Харківському напрямку та на Донбасі. Сьогодні, коли ситуація на передовій дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні і допомога, і підтримка. Відвідав 4 бригади. Від громади столиці 28 окремій механізованій бригаді відвіз і передав 50 дронів Mavic. 5 окремій штурмовій київській бригаді – загалом 250 БПЛА (і Mavic, і fpv-10), а також кілька систем РЕБ. 75 пташок Mavic допомагатимуть тепер бійцям 63 окремої механізованої бригади", - повідомив Кличко.

Також з оснащення, що закупили не за бюджетні кошти, Кличко передав у якості благодійної допомоги 50 fpv-10 і систему РЕБ 28 бригаді. Та батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ – 50 таких же fpv і РЕБ.

"Ситуація на фронті гаряча. Спілкувалися під обстрілами та вибухами. Та наші бійці тримаються і сповнені рішучості боронити українську землю. Київ і надалі допомагатиме захисникам", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося раніше, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ до 7,5 млрд грн.

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Віталий Кличко ВСУ
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