Кличко посетил бойцов в Харьковском направлении и Донбассе и передал дроны от киевской общины

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских защитников на фронте и передал крайне необходимое оборудование - почти 500 дронов разных типов, системы РЭБ и другое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Снова посетил наших бойцов на фронте. На Харьковском направлении и на Донбассе. Сегодня, когда ситуация на передовой очень сложная, нашим защитникам особенно нужны и помощь, и поддержка. Посетил 4 бригады. От общины столицы 28 отдельной механизированной бригады отвез и передал 50 дронов Mavic. 5 отдельной штурмовой киевской бригаде - в общей сложности 250 БПЛА (и Mavic, и fpv-10), а также несколько систем РЭБ.

Также по оснащению, закупившемуся не за бюджетные средства, Кличко передал в качестве благотворительной помощи 50 fpv-10 и систему РЭБ 28 бригаде. И батальону «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения НГУ – 50 таких же fpv и РЭБ.

"Ситуация на фронте горячая. Общались под обстрелами и взрывами. Но наши бойцы держатся и полны решимости защищать украинскую землю. Киев и дальше будет помогать защитникам", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось ранее, Киев в этом году увеличил расходы бюджета на помощь ВСУ до 7,5 млрд грн.