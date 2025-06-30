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Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Поворозника: що відомо

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника від виконання обов’язків. Таке рішення прийнято на час службового розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Я підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, за результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення.

"На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків", - додав мер Києва.

Він наголосив, що діятиме згідно закону і нікого покривати не буде.

"Хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду", - наголосив Кличко.

Також мер зазначив, що до розслідування будуть долучені депутати Київради - ініціатори рішення щодо Поворозника.

Як повідомлялося, 10 червня Київрада на позачерговому засіданні проголосувала за висловлення недовіри першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику.

Нагадаємо, що у квітні повідомлялось, що Микола Поворозник залишається першим заступником голови КМДА. Рішення очільника військової адміністрації міста звільнити Поворозника з КМВА не стосується його штатної посади в мерії.

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КМДАКиївВіталий Кличко