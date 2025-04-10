Поворозник залишається першим заступником мера Києва, незважаючи на його звільнення, – КМДА

Микола Поворозник залишається першим заступником голови КМДА. Рішення очільника військової адміністрації міста звільнити Поворозника з КМВА не стосується його штатної посади в мерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Рішення начальника КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Нинішній начальник КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова. Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обов’язків першого заступника начальника військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною", - повідомили в КМДА.

Таким чином, Микола Поворозник і надалі залишається першим заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що за його рішенням Микола Поворозник від сьогодні більше не виконує обовʼязки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації.