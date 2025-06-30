Кличко отстранил первого заместителя главы КГГА Поворозника: что известно

"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, по результатам служебного расследования должно быть принято законное решение.

"На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что будет действовать согласно закону и никого покрывать не будет.

"Хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду", - подчеркнул Кличко.

Также мэр отметил, что к расследованию будут приобщены депутаты Киевсовета - инициаторы решения по Поворознику.