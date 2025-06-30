Кличко отстранил первого заместителя главы КГГА Поворозника: что известно

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника от исполнения обязанностей. Такое решение принято на время служебного расследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования", - сообщил Виталий Кличко.
По его словам, по результатам служебного расследования должно быть принято законное решение.
"На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", - отметил мэр Киева.
Он подчеркнул, что будет действовать согласно закону и никого покрывать не будет.
"Хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду", - подчеркнул Кличко.
Также мэр отметил, что к расследованию будут приобщены депутаты Киевсовета - инициаторы решения по Поворознику.
Как сообщалось, 10 июня Киевсовет на внеочередном заседании проголосовал за выражение недоверия первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику.
Напомним, что в апреле сообщалось, что Николай Поворозник остается первым заместителем главы КГГА. Решение главы военной администрации города уволить Поворозника с КГГА не касается его штатной должности в мэрии.
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