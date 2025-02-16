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Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Кличко відреагував на слова президента про нього

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Україні зараз потрібна єдність усіх патріотичних сил, щоб зберегти незалежність і не втратити підтримку зарубіжних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Я завжди казав: треба забути про політичні прапори. Зараз потрібна єдність в Україні. Єдність усіх патріотів. Маємо зберегти нашу незалежність і територіальну цілісність. Від єдності в Україні залежить і єдність навколо України", - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, відповідаючи на запитання журналістки CNN про критику з боку Кличка, відповів, що знає Кличка як великого спортсмена, але не спікера.

 

 

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Віталий Кличко