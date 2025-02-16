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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Кличко отреагировал на слова президента о нем

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Украине сейчас нужно единство всех патриотических сил, чтобы сохранить независимость и не потерять поддержку зарубежных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Я всегда говорил: надо забыть о политических флагах. Сейчас нужно единство в Украине. Единство всех патриотов. Должны сохранить нашу независимость и территориальную целостность. От единства в Украине зависит и единство вокруг Украины", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналистки CNN о критике со стороны Кличко, ответил, что знает Кличко как великого спортсмена, но не спикера.

 

 

 

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Виталий Кличко