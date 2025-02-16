Кличко отреагировал на слова президента о нем

"Я всегда говорил: надо забыть о политических флагах. Сейчас нужно единство в Украине. Единство всех патриотов. Должны сохранить нашу независимость и территориальную целостность. От единства в Украине зависит и единство вокруг Украины", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналистки CNN о критике со стороны Кличко, ответил, что знает Кличко как великого спортсмена, но не спикера.